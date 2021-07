Aktien Schweiz: Schwächer - Konsolidierung um 12'000 Punkte hält an

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag weiter nach. Angesichts der verschiedenen Unsicherheitsfaktoren nähmen Anleger Gewinne mit, sagen Händler. Dies sei angesichts des nach wie vor rekordhohen Kursniveaus wenig erstaunlich. Die Konsolidierung innerhalb der Handelsspanne zwischen 11'950 und 12'150 Punkten halte an. Das Geschäft verlaufe jedoch in eher ruhigen Bahnen, heisst es weiter. Dies liege wohl an den vielen Unternehmensergebnissen und vor allem an der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwochabend.