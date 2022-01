Aktien Schweiz: Schwächer - Schwergewichte führen SMI auf Konsolidierungskurs

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundlichen Start an Schwung verloren und ist leicht ins Minus gefallen. Der Markt konsolidiere nach dem starken Vorjahr auf hohem Niveau, sagt ein Händler. Dabei belasteten die Kursverluste der Schwergewichte Roche und Nestlé den Gesamtmarkt. Die Stimmung sei aber weiterhin gut und die Anleger blieben optimistisch gestimmt. Doch sie verhielten sich noch etwas vorsichtig, denn sie wollten abwarten, in welche Richtung es gehe. "Früher oder später werden wieder Käufe einsetzen. Weil man ja nichts verpassen will", sagt der Händler. Damit sei der Sturm auf die 13'000 Punktemarke des SMI nur etwas vertagt und nicht abgesagt.