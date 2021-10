Aktien Schweiz: Schwächer vor US-Arbeitsmarktdaten - SMI auf Konsolidierungskurs

Der Schweizer Aktienmarkt legt nach dem starken Vortag zum Wochenschluss den Rückwärtsgang ein. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts halten sich die Anleger zurück, wie Händler sagen. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen. Am Vortag hatten rückläufige Energiepreise und die Einigung im US-Schuldenstreit für eine Erholung an den seit Wochen schwächelnden Börsen gesorgt. Nun konsolidiere der Markt die Vortagesgewinne. Damit sei ein Zahlungsausfall der US-Regierung bis im Dezember vom Tisch. Dann könnte die finanzpolitische Klippe wieder ein Thema werden.