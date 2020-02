Aktien Schweiz: SMI auf Jahrestief - Marke von 10'200 Punkten gefallen

Am Schweizer Aktienmarkt geht der Ausverkauf in verschärftem Ausmass weiter. Das Coronavirus und die kaum absehbaren wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft kommen immer mehr in den Köpfen der Investoren an. Auch melden sich mehr und mehr Unternehmen zu Wort, die ihre Geschäftsentwicklung durch das Virus negativ beeinflusst sehen.