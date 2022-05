Aktien Schweiz: SMI baut Gewinne aus - Hoffnungen auf Lockerungen in China

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundlichen Start zunehmend Fahrt aufgenommen und legt aktuell deutlich zu. Auslöser sind laut Händlern positive Vorgaben aus Fernost, wo die Hoffnungen auf die Lockerung der rigorosen Coronamassnahmen in China bei den Anlegern für neue Zuversicht gesorgt hätten. Zudem deuten die weltweit gehandelten US-Aktien-Futures auf eine ebenfalls positive Tendenz an der Wall Street hin. Händler warnen aber vor zu viel Euphorie. Denn weiterhin dämpften die Straffung der Geldpolitik, schlechtere Wachstumsaussichten und die geopolitischen Risiken den Risikoappetit der Anleger. Die Umsätze seien daher trotz der Kursgewinne vergleichsweise moderat.