Aktien Schweiz: SMI baut Gewinne aus und nimmt 10'800er Marke

Immerhin war es in der Vorwoche in einem insgesamt recht volatilen Verlauf auch zu vereinzelt deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. "Die Märkte korrigieren den langfristigen Aufwärtstrend", kommentiert ein Börsianer mit Anspielung auf die starke Erholung der Märkte im vergangenen Jahr. "Die weniger ausgeprägte Risikobereitschaft der Anleger ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die globale Erholung dank des extrem expansiven Umfelds der Staaten und Zentralbanken bereits seit Beginn der Pandemie weitgehend eingepreist war." Nichtsdestotrotz sei festzuhalten, dass Investoren die Welt in einem neuen Licht sähen, heisst es am Markt zur generellen Stimmung. "Nicht zuletzt durch die Fortschritte beim US-Konjunkturpaket nimmt auch die Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie-Folgen zu."

Der SMI legt gegen 11.15 Uhr um 0,94 Prozent zu auf 10'807,09 Punkte. Er weist damit deutlich grössere Kursgewinne auf als die wichtigsten Indizes in Europa, wo Dax oder Cac40 jeweils weniger als 0,2 Prozent gewinnen.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,93 Prozent auf 1'747,08 Punkte und der umfassende SPI 0,92 Prozent auf 13'485,96 Punkte. Im SLI stehen 25 Gewinnern fünf Verlierer gegenüber.

Dabei sind Temenos-Aktien (+4,1%) der unangefochtene Spitzenreiter. Eine Hochstufung durch die britische Barclays-Bank verleiht den Aktien Schubkraft. Beobachter zeigen sich allerdings überrascht von dem geballten Optimismus, nachdem der zuständige Analyst bis Mitte Januar noch recht zurückhaltend war. Nun steige der Druck auf andere noch immer pessimistische Berufskollegen, auch ihre Haltung zu überdenken, heisst es von Händlerseite.

Neben Temenos sind noch weitere konjunktursensible Titel im Aufwind. So gewinnen etwa Sika, Kühne+Nagel oder auch LafargeHolcim zwischen 2,5 und 1,3 Prozent hinzu. Kühne+Nagel wird am morgigen Mittwoch über den Geschäftsverlauf 2020 berichten, während LafargeHolcim an den starken Vortag anknüpfen.

Für den Maus-Spezialisten Logitech (+2,0%) finden derweil nach dem Investorentag Analysten weiterhin lobende Worte, wie die zahlreichen Kurszielerhöhungen zeigen. Die Aktien notieren damit auch wieder oberhalb der 100-Franken-Marke.

Analystenkommentare stützen auch die Aktien vom Augenspezialisten Alcon, die 1,4 Prozent hinzugewinnen. Dass die aktuelle Markbewegung breit abgestützt ist, zeigt sich auch beim Blick auf die übrigen Gewinner. Denn neben den Zyklikern sind auch die eher defensiven Branchenvertreter gefragt. Givaudan (+1,0%) werden ebenso in die Depots geholt wie die Schwergewichte Nestlé, Roche (beide +1,1%) und Novartis (+1,0%).

Dem stehen Abgaben von mehr als 2 Prozent bei den Aktien der CS gegenüber. Zahlen lieferte am Morgen noch die Swiss Life (+0,5%), die dem Markt nun hinterherhinken. Analysten sprechen von einem Zahlenset mit Licht und Schatten.

Am deutlichsten fallen allerdings die Kursbewegungen in den hinteren Reihen aus, wo eine Vielzahl an Unternehmen Zahlen vorgelegt haben. So sind Bellevue (+6,3%), Lindt&Sprüngli (N +2,6%; PS +3,7%), Arbonia (+2,8%), Oerlikon (+2,2%) und Feintool (+0,8%) nach Zahlen gesucht.

Gurit (-3,9%) und Emmi (-0,9%) werden dagegen nach der Vorlage der Resultate verkauft.

hr/rw

(AWP)