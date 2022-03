Aktien Schweiz: SMI baut Verluste noch aus

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine heftigen Verluste am Nachmittag noch weiter ausgebaut. Der in der Nacht auf Freitag bekannt gewordene Angriff russischer Truppen auf ein ukrainisches Atomkraftwerk zeige drastisch, was alles in einem solchen Krieg passieren könne und wie gross die Gefahr für ganz Europa und die Welt sei, kommentierte ein Händler. Der Leitindex SMI notiert inzwischen den tiefsten Stand seit dem vergangenen Mai.