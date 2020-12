Aktien Schweiz: SMI bleibt auf Konsolidierungskurs - Corona-Sorgen bremsen

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag belastet von den zunehmenden Corona-Sorgen schwächer. Die Anleger schalteten einen Gang zurück in den Risk-off-Modus, heisst es im Markt. "Kein Grund zur Beunruhigung, wir konsolidieren", sagte ein Händler. Ausgelöst würden die Verkäufe von den steigenden Corona-Infektionszahlen, die wohl in vielen Ländern zu verschärften Massnahmen führen dürften. So geht Baden-Württemberg nach Weihnachten in den Lockdown. Zudem wurdein den USA noch immer kein neues Hilfspaket zur Stützung der Corona-geschädigten Wirtschaft auf den Weg gebracht. Und im Brexit rüsteten sich die EU und Grossbritannien wohl für ein Scheitern.