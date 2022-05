Aktien Schweiz: SMI bleibt in der Abwärtsspirale

Am Schweizer Aktienmarkt dominiert am Donnerstag die Farbe Rot. Die internationalen Finanzmärkte sind von Inflations- und Zinssorgen sowie Rezessionsängsten belastet in einen Abwärtsstrudel geraten, dem sich auch die hiesige Börse nicht entziehen kann. Besonders schwer lastet der Einbruch des Schwergewichts Nestlé auf den Leitindex SMI. Immerhin scheint der SMI am Nachmittag auf sehr tiefen Niveau etwas Halt gefunden zu haben.