Aktien Schweiz: SMI bleibt unter 12'000 Punkten - Warten auf US-Notenbank

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch den ganzen Tag über an der Marke von 12'000 SMI-Punkten abgearbeitet, aber nie geknackt. Kurz vor Handelsende aber wurde eine neue Bestmarke gesetzt. Die Investoren hätten die Sitzung der amerikanischen Notenbank von heute nach Börsenschluss abgewartet, erklärten Händler. An der Zinsschraube dürfte die Fed nicht drehen. Das Interesse gilt daher vor allem den Äusserungen der Währungshüter zum Thema Inflation.