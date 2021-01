Aktien Schweiz: SMI dank Banken und Novartis etwas fester

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Freitag kein klarer Trend durch. Der Leitindex SMI legt zwar dank Kursgewinnen des Schwergewichts Novartis und der festen Bankaktien etwas zu. Aber die beiden anderen Indizes kommen kaum vom Fleck. Der Markt befinde sich auf einem hohen Niveau und sei überkauft. Zudem hielten sich die Anleger auch zurück, weil in den USA, wo am Montag der Martin Luther King-Feiertag begangen wird, ein langes Wochenende bevorstehe. Auch sei das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden vorgestellte 1,9 Billionen schwere Konjunkturpaket in etwa so erwartet worden und gebe dem Markt daher keine stärkeren Kursimpulse mehr.