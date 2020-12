Aktien Schweiz: SMI dank Brexit-Abschluss und US-Hilfspaket deutlich fester

Die Schweizer Börse legt am Montag in der verkürzten Altjahreswoche deutlich zu. Händler begründen die sehr gute Stimmung am Markt vor allem mit dem erfolgreichen Abschluss des Brexit-Abkommens zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien sowie der Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets durch US-Präsident Donald Trump, womit auch ein Regierungsstillstand vermieden werden kann. Damit seien wichtige Hindernisse aus dem Weg geräumt, die die Märkte immer wieder verunsichert haben.