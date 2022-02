Aktien Schweiz: SMI fällt auf Jahrestief nach Meldung zu Tötung von Saboteuren

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montagnachmittag nach einem freundlichen Start unter das bisherige Jahrestief abgesackt. Vor allem die Meldung über eine angebliche Tötung ukrainischer Saboteure durch Russland und weitere Meldungen, die die Angst vor einem Ausbruch des Krieges schürten, sorgten am Nachmittag für einen plötzlichen deutlichen Ausbau der Verluste im Leitindex SMI. Die heftige Kursreaktion gibt einen Hinweise darauf, wie fragil die Situation an den Märkten aktuell gerade ist. "Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung haben sich wohl zerschlagen", kommentierte ein Händler.