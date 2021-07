Aktien Schweiz: SMI fehlen stärkere Impulse

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag seine etwas orientierungslose Tendenz der letzten Tage fort. Dabei bewegt sich der SMI auch dieses Mal in einer engen Handelsspanne von etwa 50 Punkten. Die 12'000-Punkte-Marke wird dabei erfolgreich verteidigt. Händler sprechen generell von einer gewissen Konsolidierungstendenz an den Börsen. Zahlreiche Indizes bewegten sich in der Nähe ihrer Rekordstände, es fehlten aber die Käufer, um sie weiter anzuschieben.