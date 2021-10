Aktien Schweiz: SMI findet keine klare Richtung

Der Schweizer Aktienmarkt kann sich am Dienstag nicht für eine klare Richtung entscheiden und bewegt sich zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Eine Handelsspanne von gerade einmal 50 Punkten zeigt, wie gross die Zurückhaltung der Investoren ist. Nach dem sehr volatilen September wage sich niemand recht aus der Deckung. Vor allem stehe am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Bis dieser veröffentlicht wird, dürfte sich die Volatilität an den Märkten fortsetzen. Investoren erhoffen sich nach den Daten Klarheit über die geplante Straffung der US-Geldpolitik.