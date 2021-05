Aktien Schweiz: SMI geht die Luft aus

Nach dem dynamischen Wochenauftakt geht dem Schweizer Aktienmarkt bereits am Dienstag schon wieder die Puste aus. Zwar ist der SMI zunächst noch mit knappen Gewinnen gestartet, mittlerweile notiert er aber leicht im Minus. Seine Handelsspanne liegt bei knapp 70 Punkten. Händler verweisen einerseits auf die Bewertungen, die im Zuge der zuletzt guten Börsenstimmung wieder gestiegen seien. Ausserdem beginne mit dem Mai die Börsenzeit, in der sich Investoren gerne an die Seitenlinie zurückzögen, um ihre bisherigen Gewinne zu sichern.