Aktien Schweiz: SMI geringfügig tiefer - Schwergewichte stützen

Demgegenüber stehen positive Signale von den Konjunkturdaten und der Geldpolitik. Das Niedrigzinsumfeld wird wohl auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Die SNB hatte am Morgen ihren Kurs mit Negativzinsen bestätigt. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgten zeitweise für etwas Druck. Nach einer fast vollständigen Erholung der Wirtschaft soll die in der Krisenzeit geleistete geldpolitische Unterstützung für die Märkte vorsichtig und mit grosser Transparenz zurückgefahren werden, sagte er. Sinkende US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und eine Revision der US-BIP-Zahlen zum vierten Quartal nach oben hatten kaum Einfluss.

Der SMI notiert gegen 14.50 Uhr 0,06 Prozent tiefer bei 11'057,54 Punkten. Der SLI, in dem die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, verliert 0,49 Prozent auf 1'786,23 Punkte und der breite SPI 0,13 Prozent auf 13'961,62 Zähler. Im SLI gibt es unter 30 Werten fünf Gewinner.

Insbesondere die Schwergewichte stützen den Markt. Nestlé (+0,9%) und die Pharmakonzerne Roche (+0,5%) und Novartis (+0,7%) führen bei den Blue Chips die Gewinnerliste an. Auch die eher defensiven Givaudan (+0,4%) und Sonova (+0,3%) liegen im Plus. Der Augenheilmittelhersteller Alcon (unv.) hatte sich am Investorentag positiv geäussert.

Auf der anderen Seite der Tabelle stehen Temenos (-2,5%) und AMS (-2,3%). Auch Richemont (-2,5%) und Swatch (-1,6%) lassen Federn. Bei SGS (-2,6%) und Schindler (PS -1,3%) drückt vor allem der Dividendenabschlag die Kurse.

Bei den Finanzwerten geben Julius Bär (-2,1%) und UBS (-1,1%) stärker ab, während sich die Abschläge bei CS (-0,3%) in Grenzen halten. Die Versicherer Swiss Life (-0,1%), Zurich (-0,8%) und Swiss Re (-0,5%) liegen ebenfalls im Minus.

Im breiten Markt geben Helvetia nach Zahlen 0,8 Prozent ab. Wisekey legen um fast 50 Prozent auf 2,77 Franken zu. Das Cyber-Sicherheitsunternehmen plant eine "NFT"-Anwendung für digitale Kunst unter dem Namen "Wise.Art". Auf der anderen Seite brechen SoftwareOne um 15 Prozent ein. Der Softwarekonzern hat mit dem Jahresergebnis die Markterwartungen verfehlt und die Prognose war enttäuschend.

yr/cf

(AWP)