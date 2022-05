Aktien Schweiz: SMI gewinnt hinzu - US-Notenbank beruhigt

Fed-Chef Jerome Powell ist es gelungen, die Investoren zu beruhigen - auch die Schweizer. So folgt der hiesig Aktienmarkt am Donnerstag denn auch dem Beispiel der Wall Street und präsentiert sich freundlich. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben. "Die Zurückhaltung der vergangenen Tage wandelt sich bei denjenigen nun in etwas Kaufbereitschaft, die entweder von einem höheren Schritt schon gestern oder einer Tempoverschärfung im Jahresverlauf gerechnet hatten", beschreibt ein Händler die aktuelle Stimmung. Und eine Tempoverschärfung habe Powell zumindest nicht angedeutet, auch indem er auf die konjunkturellen Abwärtsrisiken hinwies.