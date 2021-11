Aktien Schweiz: SMI gewinnt leicht hinzu

Der Schweizer Aktienmarkt setzt mit seinen moderaten Gewinnen am Vortag die freundliche Entwicklung vom Wochenstart fort. Händler sprechen von einer insgesamt anhaltend guten Stimmung am Markt. Die Hoffnung auf ein Jahresendrally steige. Zuletzt hätten vor allem die überwiegend besser als erwartet ausgefallenen Unternehmenszahlen die Märkte gestützt. Aber auch die jüngsten Nachrichten aus den USA hätten für eine gewisse Erleichterung bei den Anlegern gesorgt. Dort wurde am Wochenende nach monatelangem Ringen vom US-Repräsentantenhaus eines der innenpolitischen Kernvorhaben von Präsident Joe Biden beschlossen. In den nächsten Jahren soll mit rund 550 Milliarden US-Dollar die Infrastruktur des Landes modernisiert werden.