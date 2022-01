Aktien Schweiz: SMI gibt nach - Nestlé bremst

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag etwas nach. Nach einem freundlichen Start habe der Markt rasch wieder an Schwung verloren und sei abgerutscht, sagte ein Händler. Die Marktteilnehmer seien wegen der anhaltenden Inflations- und gestiegenen Zinssorgen verunsichert. Daher komme es vermehrt zu Gewinnmitnahmen in Aktien, die im Vorjahr stark gestiegen waren. Im Fokus stehen einzelne Finanz- und Biotechnologiewerte.