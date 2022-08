Aktien Schweiz: SMI im Spannungsfeld zwischen Bangen und Hoffen

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren am Dienstag zurück. Die Volumen seien nach wie vor tief. Dies liege daran, dass nach wie vor viele Akteure in den Ferien seien. In diesem Umfeld seien die Kurse dann allerdings auch anfälliger für etwas volatilere und willkürliche Schwankungen, heisst es im Handel. Dass die wichtigsten Schweizer Indizes im Minus notieren, dürfte vor allem an enttäuscht aufgenommenen Zahlen aus dem Medtech-Sektor liegen.