Aktien Schweiz: SMI kommt zum Wochenstart wegen Mini-Banken-Crash leicht zurück

Der Schweizer Aktienmarkt hat seinen Angriff auf das Rekordhoch zum Wochenstart erst einmal unterbrochen. Grund sind Nachrichten über Zwangsverkäufe eines US-Hedgefunds im grossen Stil, die vor allem der CS zum Verhängnis werden dürften. Immerhin hatte der SMI am vergangenen Freitag die vierte Handelswoche in Folge mit einem Plus abgeschlossen. Das Rekordhoch bei 11'270 Punkten ist dabei in Sichtweite gerückt.