Aktien Schweiz: SMI macht dank Nestlé Verluste wett

Der Schweizer Aktienmarkt holt nach einem schwächeren Start am Freitag im Verlauf die Verluste wieder auf. Dies ist zum grössten Teil dem Kursgewinn des Marktschwergewichts Nestlé zu verdanken. Die Stimmung sei aber weniger gut, als dies der Leitindex suggerieren könnte, heisst es. Denn Konjunktursorgen und ein Rückschlag bei einem Test mit einem möglichen Medikament gegen das Corona-Virus trübten die Stimmung am Markt merklich ein, sagen Händler. "Bei all den negativen Nachrichten aus der Wirtschaft scheint mir das Kurspotenzial doch eher limitiert", sagt der Händler. Das aktuelle Erholungsrally stehe doch auf sehr wackeligen Beinen.