Aktien Schweiz: SMI mit leichten Abgaben auf dem Weg zum Wochenminus

Der Schweizer Aktienmarkt kann sich der nach wie vor der schlechten Stimmung auch zum Wochenschluss nicht recht entziehen und knüpft an die Vortagesverluste an. Damit startet auch das zweite Börsensemester in diesem Jahr mit Abgaben. Allerdings ist es dem Leitindex SMI gelungen, die anfänglichen Verluste etwas einzudämmen. Aktuell sieht es nach einem Ringen um die 10'700er Marke aus. Auf Wochensicht bleibt damit ein Minus von etwas mehr als einem Prozent übrig. Zu Beginn der Woche war es gar noch bis auf 10'900 nach oben gegangen. "Die von vielen Anlegern erhoffte Trendwende entpuppte sich als Bärenmarktrally, eine kurzzeitige Gegenbewegung des Marktes in einem ansonsten starken Abwärtstrend", heisst es in einem Kommentar.