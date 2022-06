Aktien Schweiz: SMI nimmt Fahrt auf - Zinssorgen halten aber an

Der Schweizer Aktienmarkt baut am Donnerstag nach einem freundlichen Start die Gewinne ein wenig aus. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in eher ruhigen Bahnen. Die Umsätze hielten sich in Grenzen. Die Händler rechnen für den Berichtstag auch nicht mit einem sehr aktiven Geschäft. Denn wegen der britischen Thronfeierlichkeiten bleibt der Handel an der Börse in London heute und morgen geschlossen. Damit fehlten wichtige Impulsgeber, heisst es weiter.