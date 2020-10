Aktien Schweiz: SMI rutscht wegen Covid-Ängsten klar ins Minus

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstagvormittag etwas deutlicher ins Minus gerutscht. Der SMI verlor dabei die Marke von 10'000 Punkten aus dem Auge und näherte sich zeitweise der Schwelle von 9'900 Zählern. Die Covid-Ängste seien omnipräsent, meinen Händler. Deshalb würden viele Marktteilnehmer nach dem montäglichen Kursrutsch an diversen Handelsplätzen Gewinne mitnehmen oder zumindest an der Seitenlinie verharren.