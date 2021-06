Aktien Schweiz: SMI sammelt Kräfte für Rückkehr über 12'000er Marke

Der Schweizer Aktienmarkt kommt zum Wochenschluss nicht recht in Fahrt. Nach einem leicht tieferen Start hat der Leitindex SMI seine Abgaben am Vormittag dann kurzzeitig nahezu komplett abgebaut. Nun bewegt er sich weiter in einer engen Handelsspanne knapp 20 Punkten. Am Markt ist man nicht weiter überrascht. Immerhin ist der SMI in den letzten Wochen ohne grössere Rücksetzer von Rekord zu Rekord geklettert. Und auch für die aktuelle Woche zeichnet sich immerhin ein knappes Plus ab, auch wenn es dem Leitindex nicht gelungen ist, die Marke von 12'000 Punkten nachhaltig zu durchbrechen.