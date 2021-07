Aktien Schweiz: SMI schaltet zum Wochenschluss auf Konsolidierung

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren zum Wochenschluss mit ihren Engagements zurück. Die Berichtssaison ist mit zahlreichen Quartalsbilanzen einmal mehr zwar das Hauptthema. Wie Händler aber betonen, reicht es oft nicht mehr aus, die Erwartungen einfach übertroffen zu haben. Gerade bei den grossen Technologieunternehmen habe man gesehen, dass die sogenannten Flüsterschätzungen am Markt noch optimistischer sind, als die durchschnittlichen Analystenerwartungen. In einem solchen Spannungsfeld reiche es dann kaum mehr aus, besser als der Konsens zu sein. Das haben auch hierzulande einige Titel in den letzten Tagen zu spüren bekommen.