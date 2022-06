Aktien Schweiz: SMI setzt am grossen Verfalltag zu Erholung an

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Freitag nach einem volatilen Start im Verlauf eine festere Tendenz durch. "Dass es nach so starken Verlusten wie in den vergangenen Wochen auch einmal zu einer Gegenbewegung kommt, ist normal", sagte ein Händler. Es sei aber wohl nur eine technische Erholung, nicht der Startschuss für einen Rebound im grossen Stil. Für zusätzliche Kursausschläge und Umsätze sorgt am heutigen Handelstag der Hexensabbat - der Quartalsverfall an der Eurex, an dem Futures und Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen.