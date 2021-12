Aktien Schweiz: SMI setzt Rekordlauf fort

Der Schweizer Aktienmarkt scheint nicht zu stoppen: Am Montag steigt der Leitindex Swiss Market Index (SMI) auf ein neues Rekordhoch. Getragen wird der Markt laut Händlern von einer grundsätzlich optimistischen Stimmung am Markt. Der Höhenflug werde zusätzlich noch vom Schwergewicht Roche unterstützt. Allerdings sind richtungsweisende Impulse dünn gesät. Es stehen keine wichtigen Konjunkturzahlen auf dem Programm, noch haben Grossunternehmen über wichtige Ereignisse informiert. Viele Marktteilnehmer seien ausserdem in der Altjahreswoche abwesend, heisst es weiter. Zudem bleibt die Börse in London am Montag und Dienstag feiertagsbedingt geschlossen, womit ein wichtiger Taktgeber ausfällt.