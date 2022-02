Aktien Schweiz: SMI setzt zu Erholung an - Entspannungszeichen in Ukraine-Krise

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag nach drei Verlusttagen zu einer Erholung an. Händler sprechen von Hoffnungskäufen, die im Zusammenhang mit den Anzeichnen einer möglichen Entspannung in der Ukraine-Krise eingesetzt hätten. Genährt werden die Hoffnungen davon, dass Russland nach eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen hat. Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren. Es bleibe aber weiterhin ungewiss, ob die Krise bald abgehakt werden könne, heisst es am Markt. Daher ebbten laut Händlern im Verlauf die Anschlusskäufe auch wieder ein wenig ab. "Die Leute trauen der Sache noch nicht so recht", sagt ein Händler.