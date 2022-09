Aktien Schweiz: SMI setzt zu Erholung an - Roche zieht

Die Schweizer Börse setzt nach zwei schwachen Vortagen am Donnerstag zu einer Gegenbewegung an. Händler sprechen aber von einer etwas zähen Erholung. Ein Grossteil davon geht auf den schwergewichtigen Pharmatitel Roche zurück, der von einer Kaufempfehlung Rückenwind erhält. Händler hoffen, dass die Erholung noch etwas an Breite gewinnt - ähnlich wie in den USA am Vortag. Dort arbeiteten sich die Börsen nach einem schwachen Start sukzessive in die Gewinnzone vor. Die Erholung stehe aber auf tönernen Füssen, denn die Märkte stünden weiterhin unter der Fuchtel der Zins- und Inflationserwartungen. "Und diese können von den Konjunkturdaten immer wieder durchgeschüttelt werden", sagt ein Börsianer.