Aktien Schweiz: SMI setzt zu Wochenstart zu einer leichten Erholung an

Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Damit macht der Leitindex SMI zumindest einen kleinen Teil der in der Vorwoche erlittenen Verluste wett. Konjunktursorgen sowie die Befürchtungen vor einer geldpolitischen Straffung und die Ausbreitung der Delta-Variante hatten in der vergangenen Woche die Stimmung der Anleger belastet. Auch beim Blick nach vorne sind sich Experten einig, dass es in den kommenden Wochen je nach den Themen des Tages eher volatil an den Märkten bleiben dürfte.