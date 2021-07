Aktien Schweiz: SMI startet neue Woche mit Verlusten

Am Schweizer Aktienmarkt geht zum Wochenstart die Nervosität der Investoren rauf und die Kurse runter. Der Leitindex SMI ist im Verlauf des Vormittags denn auch kurzzeitig unter die 11'900er Marke gefallen, hat diese aber umgehend zurückerobert. Die Volatilität ist zeitgleich nach oben geschnellt - der VSMI notiert so hoch wie zuletzt vor einem Monat. Dabei ist der Wochenauftakt noch vergleichsweise ruhig. An Unternehmen meldete sich nur SGS mit Zahlen. Erst ab dem morgigen Dienstag startet die Berichtssaison voll durch.