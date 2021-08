Aktien Schweiz: SMI steigt dank Pharmawerten auf Rekordhoch

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag fester. Dank Kursgewinnen der beiden Pharmariesen Roche und Novartis verbucht der Leitindex SMI ein neues Rekordhoch. Auch der SLI und der breitgefasste SPI steigen auf neue Höchstwerte. Zum Aufschwung trügen die starken US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag mit bei. In den USA wurden im Juli mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Zudem wurden die Zahlen vom Vormonat noch nach oben korrigiert. Auch in der Schweiz gibt es diesbezüglich gute Nachrichten. Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Doch die Quote beträgt weiter 2,8 Prozent.