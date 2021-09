Aktien Schweiz: SMI tritt vor wichtigen US-Daten auf der Stelle

Der Schweizer Aktienmarkt pendelt am Dienstag in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Montag. Zum Wochenauftakt hatte der Leitindex SMI mit einem knappen Plus zunächst zu einer Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche angesetzt. Investoren hielten sich vor den am Nachmittag erwarteten Konjunkturdaten aus den USA zurück, heisst es von Händlern. Dort stehen im Handelsverlauf die Konsumentenpreise auf der Agenda. "Die Inflationsentwicklung ist aktuell ein marktbeherrschendes Thema und wirkt sowohl auf die Gewinnentwicklungen bei den Unternehmen als auch auf die weitere Geld- und Zinsmarktpolitik der Notenbanken ein", fasst ein Börsianer zusammen.