Aktien Schweiz: SMI tritt weiter mehr oder weniger an Ort

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag nach verhaltenem Start knapp im Plus, bewegt sich dabei aber wie an den vergangenen Handelstagen nicht weit vom Schlusskurs des Vortages entfernt. Für grössere Avancen scheint derzeit der Schnauf zu fehlen. Eine positive Note bringen neue Konjunkturzahlen aus China, wo die Wirtschaft im vergangenen Jahr stärker gewachsen ist als erwartet. In Marktkreisen wird dennoch mit einem ruhigen Start in die neue Woche gerechnet, zumal in den USA zwei Tage vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" nicht gehandelt wird.