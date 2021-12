Aktien Schweiz: SMI wenig verändert - Zurückhaltung vor US-Inflation

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag wenig verändert. Nach den jüngsten Gewinnen - der Leitindex hat in der laufenden Woche rund 3,5 Prozent gewonnen - sei eine Konsolidierung nicht unerwünscht, sagt ein Händler. Die Aktivitäten hielten sich in Grenzen. Viele Marktteilnehmer seien vor den am Freitag erwarteten US-Inflationszahlen zurückhaltend. Wenn die US-Inflation zu stark gestiegen sei, würden die Zinserhöhungserwartungen angeheizt.