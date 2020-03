Aktien Schweiz: SMI zeigt Stabilisierung - Pharmawerte top

Nach dem erneuten Absturz am Donnerstag haben sich die internationalen Aktienmärkte zum Wochenschluss nun etwas stabilisiert. Hierzulande zeigt der Schweizer Leitindex SMI jedenfalls eine klare technische Erholung und notiert am späten Freitagmorgen ein solides Plus. Dabei tragen vor allem die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis zum klaren Index-Plus bei. Wie nachhaltig die Erholung ist, muss sich zeigen. Die wenigsten Marktbeobachter glauben jedenfalls, dass die Verkaufswelle bereits beendet ist. "Viele Händler hoffen, dass das Schlimmste vorbei ist. Richtig glauben mag das aber noch keiner", sagte einer.