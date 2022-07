Aktien Schweiz: SMI zieht dank Gegenbewegung an

Nach teilweise deutlichen Abgaben vom Vortag kommt es zur Wochenmitte auch am Schweizer Aktienmarkt zu einer Gegenbewegung. Im Zuge dieser technischen Erholung hat sich der Leitindex SMI bis auf wenige Punkte an die 10'900er Marke herangearbeitet. Auch an den Börsenplätzen Europas geht es an diesem Mittwoch zunächst aufwärts. Allerdings überwiegen die mahnenden Stimmen, die der aktuellen Bewegung denn auch nicht allzu viel Gewicht beimessen wollen. Denn zu den ohnehin schon schwergewichtigen Problemen und Risiken kämen immer neue und teilweise politische Risiken dazu, meint ein Händler. "Die Marktteilnehmer kommen dadurch nicht zur Ruhe und so werden kurz zuvor eingegangene Aktienpositionen wenig später wieder aufgelöst", erklärt der Händler weiter.