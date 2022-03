Aktien Schweiz: Stabilisierungsversuch wird abgebrochen

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag zumindest vorerst bei seinem Stabilisierungsversuch gescheitert. Zwar notierte der Leitindex SMI im frühen Handel kurzzeitig knapp in der Gewinnzone, drehte dann aber schnell wieder ins Minus. Das zentrale Thema ist weiterhin der Ukraine-Krieg, der genau vor einer Woche mit dem Einmarsch Russlands begann. Bezüglich der möglichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand gibt man sich am Markt mittlerweile wenig zuversichtlich. "Was ziemlich illusorisch klingt, quittiert die Börse deshalb lediglich mit einem Abwarten", sagte ein Händler. Am Vortag hatte es noch eine Erholung auf die von beiden Seiten signalisierte Gesprächsbereitschaft gegeben.