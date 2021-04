Aktien Schweiz: Starke Nestlé halten SMI im Plus - CS auf Tauchfahrt

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag leicht im Plus und setzt die am Vortag eingeleitete Erholung auf hohem Niveau fort. Die hiesige Börse befindet sich damit im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa. Allerdings ist der positive Stand des Leitindex SMI vor allem den nach Quartalszahlen sehr starken Nestlé zu verdanken, während eine Mehrheit der 20 wichtigsten Schweizer Aktien leicht tiefer notiert und sich CS im freien Fall befinden.