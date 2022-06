Aktien Schweiz: Stimmungstief hält an

Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zu Wochenbeginn verhalten. Der Leitindex SMI kann seine anfänglichen Verluste immerhin eindämmen. In der Vorwoche war das Barometer um 5,7 Prozent gefallen - so stark wie letztmals beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. "Die Investoren haben die Börsenwoche äusserst vorsichtig begonnen, da heute die US-Marktteilnehmer grösstenteils feiertagsbedingt fern bleiben werden", kommentiert ein Händler. Die Angst vor einer Rezession stecke tief in den Knochen. Geschürt wird sie durch die Notenbanken, die vergangene Woche entweder die Zinsen erhöht oder solche Schritte in Aussicht gestellt haben.