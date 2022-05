Aktien Schweiz: Tiefrot gefärbte Kurstafeln

Am Schweizer Aktienmarkt dominieren am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Auch die europäischen Börsen geben in etwa gleichem Umfang nach. Auf die Stimmung drückt die anhaltend hohe Inflation sowie die damit verbunden Sorgen um weiter steigende Zinsen. "Die US-Inflationszahlen brachten nicht die erhoffte Entspannung, womit der Ausblick auf steigende US-Leitzinsen und die damit verbundenen Abwärtsrisiken für das Wachstum intakt bleibt", heisst es von einem Analysten. Das dürfte die Marktvolatilität vorerst erhöht halten.