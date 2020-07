Aktien Schweiz: Treten an Ort zum Wochenschluss

Die Schweizer Börse zeigt sich am Freitag von der ruhigen Seite. Der SMI bewegt sich in einer engen Spanne um das Schlussniveau vom Vortag. Händler beschreiben den Markt als uneinheitlich. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Da in den USA wegen des Unabhängigkeitsfeiertags die Börsen geschlossen bleiben, sei auch nicht damit zu rechnen, dass sich das Geschäft im weiteren Verlauf noch stärker beleben werde, sagt ein Händler.