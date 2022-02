Aktien Schweiz: Unter Tageshoch klar fester - UBS brillieren

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag zum Start in den Februar klar im Plus, hat dabei aber die Höchststände aus der ersten Handelsstunde nicht ganz verteidigt. Damit setzt sich der Erholungstrend der vergangenen Tage fort. Nach dem schwachen Start ins Jahr mit einem Minus des SMI im Januar von rund 5 Prozent, scheinen zumindest für den Moment die Schnäppchenjäger wieder die Oberhand zu haben. Im Fokus stehen am Berichtstag die nach Zahlen sehr starken UBS.