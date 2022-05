Aktien Schweiz: Verluste auf breiter Front - grosse Nervosität

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zu Beginn des Monats Mai den Negativtrend des Aprils fort und gibt am Montag weiter nach. Die Märkte seien weiterhin sehr angespannt angesichts der vielen Unsicherheiten, heisst es. Dies zeige auch der Kurstaucher im SMI, zu dem es rund eine Stunde nach Handelsbeginn quasi aus dem Nichts kam. Dabei sackte der Leitindex plötzlich um mehr als zwei Prozent ab. Händler erklärten dies dann mit einem "Fat Finger Trade", einer Fehleingabe, an der Börse in Stockholm. Dies habe europaweit zu Kursabschlägen geführt. Manche Blue Chips büssten dabei vorübergehend rund zehn Prozent ein. Die Tatsache, dass sich Schweden relativ nahe am Kriegsgeschehen befinde, habe sicherlich zusätzlich dazu beigetragen. Nach einigen Minuten konnte sich der SMI wieder auf über 12'000 Punkte erholen.