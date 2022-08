Aktien Schweiz: Verluste im Morgenhandel ausgeweitet

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montagvormittag klar nach. Nach einer Eröffnung mit noch relativ moderaten Verlusten hat der Abgabedruck im Verlauf zugenommen und der Leitindex SMI die Marke von 11'100 Punkten wieder unterschritten. Das schmale Plus der Vorwoche hat sich damit bereits wieder in Luft aufgelöst. Dominierend bleiben auch in der neuen Woche die Diskussionen um den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Deren jährliches Treffen im amerikanischen Jackson Hole beginnt am Donnerstag, wirft aber bereits jetzt seine Schatten voraus.