Aktien Schweiz: Verluste praktisch aufgeholt - ABB nahe Jahreshoch

Der Schweizer Aktienmarkt grenzt am Mittwoch im Verlauf die Verluste deutlich ein. Die Gewinnmitnahmen, die am Dienstagnachmittag eingesetzt hätten, ebbten etwas ab, heisst es am Markt. Die Anleger verhielten sich wegen der in manchen Ländern wieder stark steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus vorsichtig. Zudem sorgten sie sich über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China.