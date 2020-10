Aktien Schweiz Vorbörse: Abwärtstrend dürfte sich fortsetzen

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch erneut schwächer erwartet. Im Verlauf ist eine technische Erholung aber nicht auszuschliessen. Die Börsen seien nach den jüngsten Einbussen technisch stark überverkauft und damit reif für eine technische Erholung, heisst es am Markt. Auf eine Stabilisierung deuteten zudem die asiatischen Märkte hin, die sich nach einem schwachen Verlauf gefangen haben. Hilfe könnte zudem einmal mehr von den Zentralbanken kommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht am Donnerstag die Ergebnisse ihrer Ratssitzung.